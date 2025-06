PlayStation Studios-sjef snakker om "neste generasjons konsollstrategi"

HQ

Hva er fremtiden for spill? Hvis du hadde spurt noen for ti år siden, ville svaret vært veldig klart. Vi venter på at den neste konsollen skal lanseres, den vil gi et stort ytelsesløft, og så spiller vi med den til en ny kommer. Så enkelt er det.

Men det ser ut til at fremtiden kanskje ikke er så klar i dag. Cloud gaming er på fremmarsj, men nåværende PlayStation-sjef Hideaki Nishino mener at det ennå ikke er det alle spillere vil ha. "Strømming i skyen utvikler seg godt fra et teknisk synspunkt, som vi har demonstrert med [våre] tilbud, men end-to-end nettverksstabilitet er ikke i vår kontroll," sa han i et møte i forretningssegmentet (via VGC). "Og den høyere kostnaden per spilletid sammenlignet med den tradisjonelle konsollmodellen er fortsatt en utfordring."

"Vi tror at majoriteten av spillerne fortsatt ønsker å oppleve spilling gjennom lokal utførelse uten å være avhengig av nettverksforhold. Og PS5 og PS5 Pro har bekreftet denne tesen, tror jeg," fortsatte han. "Vi har nå et stort økosystem av høyt engasjerte spillere på tvers av både PlayStation 5- og PlayStation 4-generasjonene. Derfor er det naturlig nok en enorm interesse for vår neste generasjons konsollstrategi."

Selv om Nishino ikke kunne si noe om denne neste generasjons konsollen, sa han at Sony ønsker å finne forbedrede måter for spillere å engasjere seg i innhold på. Det er mulig at vi i løpet av de neste årene vil se mer om den mulige PlayStation 6. Men med tanke på hvor lenge PlayStation 4 har holdt seg, ville vi bli overrasket over å se PS5 gå hvor som helst snart.