PlayStation Studios skal angivelig bare ha solgt litt over 8 millioner spill på PS5 det siste året

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Folkene hos Alinea Analytics kommer ofte med interessante studier om videospillverdenen, og i denne sammenheng har de delt en ny infografikk som ser på hvordan PlayStation Studios' spill har klart seg det siste året på Sonys egen hovedkonsoll.

Dataene viser hvor mange eksemplarer av førstepartsprosjekter/konsolleksklusive spill som er solgt på PS5 de siste 12 månedene, og informasjonen er litt bekymringsfull. På toppen av listen, som mange uten tvil forventet, lå Ghost of Yotei, med 4,8 millioner solgte eksemplarer siden lanseringen høsten 2025, noe som er en god prestasjon, sannsynligvis drevet av det faktum at spillet kun kan spilles på PS5. Deretter følger Death Stranding 2: On the Beach, som solgte 1,7 millioner eksemplarer på PS5, noe som igjen uten tvil skyldes mangelen på en annen konsollversjon av spillet og den sene lanseringen av PC-utgaven.

Men når vi går lenger ned på listen, blir ting litt mer bekymringsfullt... For det første er MLB The Show 26 det tredje bestselgende PS Studios-spillet fra fjoråret på PS5, med 745 000 solgte eksemplarer. Deretter følger Saros med 406 000, så Marathon med 347 000 og God of War: Sons of Sparta med 132 000.

Det bør nevnes at noen av disse spillene har versjoner på andre plattformer, noe som betyr at bare mellom Marathon og DS2 er det sannsynligvis minst 2+ millioner eksemplarer å regne med på PC og Xbox Series X/S. Men dataene er fortsatt ganske bekymringsfulle og viser hvor ineffektivt PlayStation Studios har vært i det siste (Kojima Productions er ikke engang en førstepartsutvikler...), som referanse klarte Playground Games å nå seks millioner fans på tre dager på PC og Xbox Series X/S da Forza Horizon 6 ble lansert (inkludert Game Pass), og det totale antallet PS Studios-titler solgt på PS5 det siste året, ifølge disse dataene, utgjør 8,13 millioner.

Med Halo: Campaign Evolved som lanseres på PS5 i slutten av juli, vil vi fortsette å se at Xbox Game Studios er en mer effektiv utgiver enn PS Studios på Sonys egen plattform i året som kommer, til tross for at Microsoft har ombestemt seg når det gjelder eksklusivitet?

Hva tror du Sony må gjøre for å få ting tilbake på sporet?