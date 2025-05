PlayStation Studios utvider med Bungie-opprinnelsen teamLFG

HQ

Sony Interactive Entertainment Og PlayStation Studios -familien har hatt det tøft de siste årene. Riktignok har mange utgivere og utviklere også hatt tøffe tider, men Sony PlayStation har hatt det spesielt tøft, med massive flopp, kanselleringer og nedleggelser av studioer som har rystet det enorme selskapet. Det er på grunn av dette at dagens nyhet faktisk er litt overraskende...

SIE-sjef Herman Hulst har publisert en artikkel på PlayStation Blog der han avslører at et nytt studio blir med i PlayStation Studios -familien. Denne utvikleren er kjent som teamLFG, og hvis du aldri har hørt om det, vil dette være fordi det er et veldig ungt selskap som stammer fra Bungie.

Vi blir fortalt at det en gang bare var et inkubasjonsprosjekt hos Destiny 2 og Marathon utvikler, men det er nå klart til å spre vingene og ta full flytur. Et kunngjøringsbrev fra teamLFG legger til :

"Studioet vårt har hovedkontor i Bellevue, WA, med teammedlemmer som jobber både på stedet og eksternt i hele USA og Canada. Vi er et team som ikke bare består av bransjeveteraner som har levert titler som Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox og Rec Room, men også nykommere i bransjen med friske kreative perspektiver og ferdigheter. Vi brenner for eksepsjonell actionbasert spilling, spillfølelse fra øyeblikk til øyeblikk og sosiale virtuelle verdener.

"LFG" i "teamLFG" står for "Looking For Group". Vi er drevet av et mål om å skape spill der spillerne kan finne vennskap, fellesskap og tilhørighet. Vi vil at spillerne våre skal føle seg glade når de logger seg på og oppdager at lagkameratene deres allerede henger sammen på nettet. Vi vil at spillerne våre skal kjenne igjen kjente navn og lage myter og memes om hverandre. Vi vil at spillerne våre skal elske å huske den ene gangen de gjorde det spillet som endret hele kampens historie. Som vi sier på laget - dat's da good stuff.

"Vi vil lage oppslukende flerspillerverdener drevet av actionspill som spillerne kan lære, spille og mestre i utallige timer. Vi ønsker å bygge spillene våre sammen med lokalsamfunnene våre, og inviterer spillerne til å være en del av utviklingsprosessen vår gjennom spilltester med tidlig tilgang. Det er avgjørende at vi er smidige nok til å reagere på tilbakemeldinger fra spillerne, ikke bare i tiden frem til lansering, men gjennom hele live-tjenesten når vi fortsetter å utvikle spillet og fellesskapet i årene som kommer.

"Vårt første spill er et lagbasert actionspill som henter inspirasjon fra kampspill, plattformspill, MOBA-spill, livssimuleringer og froskespill. Spillerne vil leve i en munter og komisk verden i et helt nytt, mytisk science-fantasy-univers. Vi gleder oss til å avsløre mer."

Gleder du deg til å høre mer fra teamLFG?