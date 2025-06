PlayStation tilbyr refusjon for MindsEye

HQ

Det har ikke gått bra for Build A Rocket Boy's MindsEye i dagene etter lanseringen. Selv om det var en viss hype rundt actionskytespillet, har spillet blitt sterkt kritisert for dårlig optimalisering siden lanseringen, og har i skrivende stund fått en blandet vurdering på Steam.

På PlayStation har spillere allerede funnet ut at de kan få refusjon for spillet på grunn av problemene. Reddit-brukeren MasterOfMoogles1995, som ble oppdaget av TheGamer, viste bevis på at de hadde kontaktet PlayStation, som sa at situasjonen var under etterforskning.

Selv mens de undersøker situasjonen, tillater PlayStation fortsatt spillere å refundere kopien sin hvis de ønsker det. Dette ser heller ikke ut til å være en isolert hendelse. En lignende situasjon oppstod med Cyberpunk 2077, som ble tatt ned fra butikkfrontene i flere måneder med PlayStation som igjen tilbød refusjon.

Har du gitt MindsEye et skudd ennå?