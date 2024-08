PlayStation tillater nå skriftlige brukeranmeldelser

HQ

Selv om vi håper at du kan komme til Gamereactor for alle de nyeste og beste spillanmeldelsene, er det forståelig at for å få den beste balansen mellom meninger, kan brukeranmeldelser også være nyttige.

Vanligvis er Steam det største arnestedet for brukeranmeldelser, men nå ser det ut til at PlayStation også kommer til å la brukerne skrive ordentlige anmeldelser. En Reddit-tråd (som oppdaget av Eurogamer) viser at visse spill som Helldivers II, Fortnite, Resident Evil 4 og Final Fantasy VII Rebirth har muligheten for skriftlige anmeldelser fra noen brukere.

Dette virker som om det er i startfasen, men med tiden kan du se mer enn bare stjernevurderinger ved siden av spill når du vil sjekke dem ut.

Ville du lest PlayStation-brukeranmeldelser?