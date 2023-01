PlayStation VR2-produksjonen halvert av Sony

HQ

Sony har halvert produksjonen for det kommende PlayStation VR2-headsettet på grunn av at forhåndsbestillingstallene skuffer.

I oktober ble det rapportert at Sony ønsket å produsere 2 millioner PlayStation VR2-hodetelefoner for å holde tritt med forventet etterspørsel. Nå kutter de de planlagte forsendelsene til halvparten slik at bare blir en million dette kvartalet.

I neste regnskapsåret håper Sony å sende ytterligere 1,5 millioner PS VR2-enheter, men vi må se om det nye VR-headsettet viser seg å være vellykket.

Med sin heftige pris og labre lanseringsalternativer bestemmer mange spillere seg for at PlayStation VR2 rett og slett ikke er verdt inngangsprisen akkurat nå, og det ser ut til at det er opp til Sony å endre disse meningene.

