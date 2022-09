PlayStation-eksklusive Sackboy: A Big Adventure slippes på PC i oktober

Ta kontroll over herlige Sackboy for å sjekke om du er laget av det som trengs for å redde Craftworld.

Sony feirer pride med regnbue-Sackboy den 23 juni 2022 klokken 16:13 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Juni er pride-måned, som i mange år har blitt feiret i spillverdenen også på ulike måter. Sony legger vanligvis til litt regnbuefestligheter i spillene sine, og 2022 er...