PlayStation-nedlastninger blir tregere fremover

Netflix har gjort det og Disney+ har gjort det, så dagens kunngjøring bør ikke komme som et sjokk for de fleste selv om det er skuffende når Resident Evil 3, Final Fantasy VII: Remake og slikt nærmer seg.

PlayStation-sjefen Jim Ryan har nemlig annonsert at PlayStation Network (PSN) vil være tregere fremover siden Sony samarbeider med internettleverandører for å begrense hastighetene generelt slik at internettforbindelsen blir ivaretatt hos alle. Ganske forståelig, men selvsagt også litt leit for de av oss som skal laste ned spill, se serier og lignende. Nå får i alle fall pre-load-systemer og slikt kjørt seg for fullt tenker jeg.