PlayStations administrerende direktør antyder at klassiske IP-er kan gjenopplives

I et nylig intervju med Famitsu avslørte PlayStations administrerende direktør at selskapet aktivt utforsker mulighetene for å bringe tilbake gamle spillserier som fansen liker. PlayStation-porteføljen kan skryte av et vell av klassiske IP-er som Killzone, Resistance, Infamous, Socom og Twisted Metal, som alle i stor grad har vært fraværende de siste årene. Administrerende direktør understreket at selskapet anerkjenner verdien av disse gamle spillene og vurderer å gjenopplive dem som en del av det pågående arbeidet med å styrke spillutvalget.

Kunngjøringen kommer etter at fansen ble begeistret over inkluderingen av nostalgiske figurer i Astro Bot. Mange PlayStation-spillere har uttrykt et ønske om å se disse ikoniske figurene i nye eventyr, i stedet for å fokusere på nyere spill med live-service. Med tanke på det enorme potensialet i PlayStations IP-katalog, er det en følelse av at noen av disse elskede franchisene snart kan komme tilbake i sentrum. Kan PlayStation være klar til å bringe tilbake noen av sine klassiske spill?

Er du spent på om disse gamle PlayStation-franchisene kan komme tilbake?