PlayStations fokus på live service-spill skaper bekymringer

Sony har i det siste lagt stor vekt på og fokusert mye på live service-spill. Det enorme spillselskapet lovet å lansere 10 nye live-prosjekter i løpet av de neste fire årene. Vi har sett antydninger til denne planen i de siste State of Play-sendingene, som viste frem tonnevis av filmatiske trailere av spill som er under utvikling fra Sonys førstepartsteam.

Selv om denne planen om å satse på live-prosjekter har møtt kritikk fra spillere over hele verden, ser det ut til at selv Sony er litt usikre på denne retningsendringen. I en ny rapport fra Bloomberg heter det at Sony er "ukomfortable" med endringen i planene, og at beslutningen om å gå bort fra "store, filmatiske eventyrspill som spilles alene " går på tvers av ekspertisen til mange av Sony Interactive Entertainments førstepartsstudioer.

Rapporten går så langt som å legge til at "innsidere er bekymret for selskapets mangel på en helhetlig visjon, med en tilsynelatende malplassert satsing på servicespill".

Dette skjer naturligvis kort tid etter at PlayStation-sjef Jim Ryan kunngjorde at han går av med pensjon, noe som vil bli gjort offisielt i løpet av våren neste år.