PlayStations Horizon: Zero Dawn kommer til PC

Guerrillas Horizon: Zero Dawn er av min mening et av de beste PlayStation-spillene noen gang, så da er det godt å se at ryktene om at enda flere vil få mulighet til å spille det tilsynalende stemmer.

Nå kan nemlig Kotakus Jason Schreier bekrefte det vi har hørt snakk om i noen måneder nå; at Horizon: Zero Dawn snart vil lanseres på PC. Dere som følger spillbransjen tett er nok ikke spesielt overrasket over dette siden Sony har gjort det stadig tydeligere at de gjerne slipper spillene sine på PC så lenge det gir mening, og på toppen av det hele bruker jo Horizon samme motor som Death Stranding, en annen eksklusiv som kommer til PC i sommer. Gledelig nyheter er det uansett, og det skal bli spennende å se hvor pent det allerede nydelige spillet blir på de sterkeste maskinene og hvilke andre spill som kommer.