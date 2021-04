PlayStations MLB The Show 21 lanseres rett på Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Sony overrasket hele spillverden da de plutselig kunngjorde at MLB The Show-spillene også ville komme til Xbox fremover i 2019, men om du syntes tanken på å se PlayStation Studios-logoen når et spill starter opp på Xbox One eller Xbox Series er merkelig gjør dagens nyhet det ekstra interessant.

Nå bekrefter nemlig Microsoft at MLB The Show 21 faktisk vil lanseres rett på Xbox Game Pass på konsollene og Cloud den 20. april. Dette blir altså ikke bare det første PlayStation Studios-spillet vi får på Xbox, men også det første PlayStation Studios-spillet på Xbox Game Pass. Vi har ikke hørt noe om at PlayStation Now vil tilby det samme, noe som gjør det ekstra fascinerende.