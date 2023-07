PlayStations sommersalg er nå i gang

HQ

Sony har offisielt startet 2023 PlayStation Summer Sale -arrangementet, noe som betyr at du nå kan gå til PlayStation Store for å sikre deg noen av de nyeste og mest populære spillene.

Salget varer helt frem til 16. august kl. 23:59 lokal tid, noe som betyr at du har en god stund på deg til å bla gjennom tilbudene og sikre deg et spill eller to. Vi har gått gjennom de nedsatte tilbudene og funnet et par stykker, men som alltid, hvis du finner et spesielt spennende tilbud, må du ikke glemme å dele det med andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor.