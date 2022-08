PlayStations Twisted Metal-serie er allerede ferdiginnspilt

HQ

Selv om Twisted Metal var en av de første seriene PlayStation Productions bekreftet har vi sett og hørt langt mindre om den enn for eksempel HBOs The Last of Us. Derfor trodde nok mange at det fortsatt er en stund til vi får se intense bilkamper, men det virker ikke å være tilfellet.

Michael Jonathan, som både leder, skriver og produserer serien, har gått på Twitter for å avsløre at Twisted Metal allerede er ferdiginnspilt, så da er det bare postproduksjon med spesialeffekter og slik som gjenstår får vi får se Anthony Mackie, Will Arnett, Neve Campbell og kompani bringe disse spinnville figurene til live.