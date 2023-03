PlayStations vårsalg 2023 er i gang

HQ

Som med de fleste digitale spillmarkeder i dag er PlayStation Store kjent for å kjøre store sesongsalg. Spring Sale, som nå er igang på PlayStation Store, har en mengde tilbud med store rabatter på en rekke gode spill.

Selv om det er for mange titler på salg til å liste opp alle her kan du sjekke ut alle tilbudene på PlayStation Blog. Vi har også plukket ut noen du kanskje vil holde øye med.

Destiny 2s ferske Lightfall-utvidelse er en av de store her, og er satt ned med 33%. Dead Space Remake er også på salg. Spesifikt er det den digitale deluxe-versjonen som er satt ned med 20%, noe som faktisk gjør den billigere enn den vanlige versjonen av spillet. PS4-versjonen av Horizon Forbidden West er også satt ned med 43% for, men med tanke på at spillet også er tilgjengelig med PS Plus Extra er det ikke helt det kuppet det ellers kunne ha vært.

Sifu, som nettopp har fått sin Arenas-utvidelse er satt ned med 40%, og med tanke på innholdet som har blitt lagt til etter lanseringen kan det nå være på tide å plukke det opp. For sportsfans er både FIFA 23 og NBA 2K23 satt ned med rundt 70%.

Som nevnt er det mange andre tilbud å sjekke ut her, så sørg for å titte innom PS Store før salget avsluttes 12. april.