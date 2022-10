PlayStation-spill tar oss til London i et fantasy-univers

Mens Sony har vært raskt ute med å avsløre hva de største studioene deres skal gi oss fremover har The Getaway: Black Monday-, Singstar- og Blood & Truth-skaperne i Loiplndon Studio nøyd seg med å si at de endelig skal lage et vanlig multiplayer fokusert spill igjen, noe vi endelig vet litt mer om.

Som en del av et intervju på Sony Interactive Entertainment sin hjemmeside avslører London Studio at spillet vi fortsatt ikke vet navnet på tar oss til et London som befinner seg i et fantasy-univers i moderne tid hvor både vi og fiender er alt fra alver og gnomer til drager og demoner. Med tanke på at dette blir det første prosjektet deres på over ti år som ikke er laget for PlayStation VR eller lignende sidesprang er det ikke rart de hevder dette er studioets mest ambisiøse spill noen gang. Utenom dette og at det er samarbeidsfokusert får vi ikke vite, men nå som katten er ute av sekken kan man vel håpe på langt mer informasjon neste år. I mellomtiden må vi nøye oss med konseptbildet under.