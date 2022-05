PlayStation-spillene har hatt stor suksess på PC

HQ

Sony har tidligere slått fast at det å lansere flere av deres førstepartstitler på PC-plattformen er en avgjørende del av strategien deres fremover. Det er en god grunn til dette, for det er åpenbart kilden til å øke antall solgte eksemplarer.

Under et nylig finansmøte har CEO Jim Ryan nemlig delt ganske konkrete salgstall for PlayStation-spillene som har blitt lansert på PC, og det er ganske gode tall.

Horizon: Zero Dawn har for eksempel solgt 2,39 millioner eksemplarer siden august 2020, som har resultert i 60 millioner dollar i omsetning. Days Gone har solgt 852 000 eksemplarer, men det er på kun ett år.

God of War har dessuten solgt 971 000 eksemplarer, som har gitt 26,2 millioner dollar i omsetning.