PlayStation-spillet MLB The Show 21 slippes på Xbox i april

For litt over to år siden ga Sony oss en overraskende beskjeden om at 2020 ville bli det siste året hvor baseball-spillserien MLB The Show ville være PlayStation-eksklusiv, og om to måneder får vi se hva dette betyr.

Etter noen dager med rykter har PlayStation sitt San Diego Studio nemlig gitt oss en trailer som bekrefter at MLB The Show 21 lanseres på PlayStation- og Xbox-konsollene den 20. april. Det er Fernando "El Nino" Tatis Jr. som får æren av å pryde omslaget på de ordinære utgavene, samtidig som at dette blir det første Xbox-omslaget med PlayStation Studios-logoen på seg.

Når det gjelder selve gameplayet får vi kun vite at spillet vil støtte cross-play og cross-progression i dag, for nærmere informasjon kommer først i mars.