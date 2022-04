PlayStation-studioet Firesprite jobber på et AAA-skrekkspill

HQ

Siden Sony kjøpte opp Firesprite har det vært mye spekulasjon om hva utvikleren skulle jobbe med. Vi vet at det Liverpool-baserte studioet hjelper Cloud Imperium Games med deres evighetsprosjekt Star Citizen og bidrar også til utviklingen av VR-opplevelsen Horizon Call of the Mountain sammen med Guerrilla Games.

Nå er det imidlertid ting som tyder på at det store studioet med over 250 ansatte også har et eget prosjekt på gang. En stillingsannonse avslører at Firesprite jobber med et storstilt skrekkspill i Unreal Engine 5.

"We are looking for a Narrative Director to join our development team for a AAA narrative driven horror-adventure game in Unreal", står det i annonsen oppdaget av en observant bruker på Resetera. "The Narrative Director is responsible for the project storytelling, helping establish & consider the game's universe and lore, with responsibility for the quality implementation of narrative content for project milestones and ultimately the game's release."

Sonys konsoller har tradisjonelt vært hjemsted for mange skumle og eksklusive opplevelser, fra Silent Hill som ble utgitt til den første PlayStation-konsollen til Until Dawn på PS4.