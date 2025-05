PNY avslører Nintendo Switch 2-kompatibelt express microSD-kort

HQ

Nintendo Switch 2 er nesten her, og for nåværende Switch -eiere som har tenkt å skaffe seg etterfølgeren, betyr dette at du sannsynligvis må skaffe deg litt utstyr som passer til den forbedrede konsollen hvis du har tenkt å bruke den til det ytterste. Enten det betyr å investere i et kamera, en ny bæreveske, Pro Controller evolution, et ekstra par Joy-Cons 2, listen er lang. Men hva med oppbevaringsløsninger...

Selv om dagens microSD-kort vil fungere med Switch 2, siden konsollen er raskere enn forgjengeren, kan det være en idé å forbedre lagringsløsningen din også. PNY har forstått at dette kan være noe mange fans tenker på, og derfor har de laget et nytt express microSD-kort som hevder å være over fire ganger raskere enn et standard microSD-kort.

Kortet heter PNY microSD Express Flash Memory Card og er i utgangspunktet laget for å være kompatibelt med Switch 2. Vi er blitt fortalt at disse kortene har en lesehastighet på opptil 890 MB/s og en skrivehastighet på 750 MB/s, samtidig som de har et PCIe Gen3x1 UHS-1-grensesnitt og to kapasitetsalternativer på 128 GB eller 256 GB. For de som ikke snakker binært, betyr ytelsen her at disse kortene skal kjøre 4,4 ganger raskere enn SD-kortet du sannsynligvis har i din Switch i dag.

Ekspresskortene er tilgjengelige for henting i dag, med 128 GB til $ 44,99 og 256 GB til $ 55,99.