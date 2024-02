Po møter seg selv i Kung Fu Panda 4-klipp

HQ

Kung Fu Panda 4 har premiere om en knapp måned, og vi har nylig fått en ny titt på en av Pos kamper i filmen, der han kjemper mot kameleonens versjon av seg selv.

Kameleonen er en skurk som kan ta form av alle Pos tidligere motstandere, inkludert fanfavoritten Tai Lung, men det virker litt meningsløst med tanke på at Po har slått dem alle før. I klippet nedenfor ser vi henne imidlertid sette Pos egne evner på prøve når han må møte seg selv.

Det er ingen konklusjon på kampen i det korte klippet, men med tanke på at denne filmen handler om at Po gir fakkelen videre, kan det være mulig at vi får se vår store, feite panda ta en L denne gangen.