Pocket Pair forbereder seg på å bekjempe Palworld juksemakere

Det faktum at Palworld er et ikke-PvP-spill, der du stort sett bare spiller for deg selv, har ikke stoppet juksemakere fra å strømme til spillet. Nå har Pocket Pair tatt tak i dette på X, og sier at de "vil bruke en patch så snart den er klar", men innrømmer at det "for øyeblikket er vanskelig å forhindre all juksing umiddelbart".

I utgangspunktet kan vi forvente at Pocket Pair vil bekjempe juksemakerne og gjøre det vanskeligere for dem, men som vi har sett i utallige PC-titler det siste tiåret, er det umulig å bli kvitt dem alle, siden de er så mange med forskjellige løsninger. Selv i et fargerikt og sjarmerende spill om å samle monstre uten PvP.