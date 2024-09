Pocketpair viker ikke for Nintendo og vil kjempe mot selskapets søksmål for påstått patentbrudd i Palworld

HQ

Som vi rapporterte tidligere i morges, har The Pokémon Company og Nintendo anlagt søksmål mot det japanske studioet Pocketpair for misbruk av selskapets Palworld -patenter. I et veldig kalkulert trekk (som sannsynligvis har brygget siden kort tid etter spillets utgivelse tidligere i år), la begge selskapene spørsmålet om Pals 'designlikheter med Pokémon til side, og valgte å angripe på den spillbare designfronten. Men det ser ut til at Pocket Pair vil kjempe imot.

Studioet har nettopp gitt ut en uttalelse på Discord der de sier at de vil ta Nintendo til retten, på deres vegne og "for fremtiden for indie-utvikling". De takker også fansen for støtten de har fått siden nyheten ble kjent. Du kan lese hele uttalelsen nedenfor.

"Angående søksmålet

I går ble det innlevert et søksmål mot selskapet vårt for patentbrudd.

Vi har mottatt varsel om søksmålet og vil iverksette de nødvendige rettslige skritt og undersøkelser av påstandene om patentinngrep.

På nåværende tidspunkt kjenner vi ikke til de spesifikke patentene vi beskyldes for å krenke, og vi har ikke blitt varslet om slike detaljer.

Pocketpair er et lite indiespillselskap med base i Tokyo. Vårt mål som selskap har alltid vært å lage morsomme spill. Vi vil fortsette å forfølge dette målet fordi vi vet at spillene våre gir glede til millioner av spillere over hele verden. Palworld var en overraskende suksess i år, både for spillere og for oss. Vi ble overveldet av den fantastiske responsen på spillet, og vi har jobbet hardt for å gjøre det enda bedre for fansen vår. Vi vil fortsette å forbedre Palworld og strebe etter å skape et spill som fansen vår kan være stolt av.

Det er virkelig uheldig at vi blir tvunget til å bruke mye tid på ting som ikke har noe med spillutviklingen å gjøre på grunn av dette søksmålet. Vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for fansen vår, og for å sikre at indiespillutviklere ikke hindres eller avskrekkes fra å forfølge sine kreative ideer.

Vi beklager overfor våre fans og støttespillere for enhver bekymring eller ubehag som denne nyheten har forårsaket.

Som alltid, takk for deres fortsatte støtte til Palworld og Pocketpair."

Det er ingen tvil om at Palworld var den store overraskelsen tidlig i 2024, men Nintendo starter sjelden et søksmål uten å ha kortene sine godt gjennomtenkt for å gjøre trekket. Vi kommer til å følge hele denne prosessen nøye.