Pokémon, Battlefield 6 og Taylor Swift står på menyen i det siste The Gamereactor Show

Vi er tilbake for en ny utgave av The Gamereactor Show. I vår 70. episode holder vi ting veldig aktuelt ved å snakke om den nylige Teraleak som har påvirket Pokémon og i hovedsak gitt oss et innblikk i hva den umiddelbare fremtiden kan ha i vente for den enorme franchisen.

Men det er ikke alt! Vi bruker også litt tid på å prate om Battlefield 6 og hvorfor vi er fornøyde med spillet som Battlefield Studios har servert fansen. Og alt dette er på toppen av å bli en smule distrahert og klare å gå over til Taylor Swift og hvorfor The Life of a Showgirl album kanskje spiller det trygt.

Sjekk ut den siste utgaven av The Gamereactor Show nedenfor eller på din lokale podcastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.