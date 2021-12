Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl solgte seks millioner eksemplarer på bare én uke

HQ

Det stod ganske klart etter bare to døgn at Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl ville selge som varmt hvetebrød, til tross for at spillene er restaureringer tidligere hits og ikke helt nye spill i serien. Det klarte å selge over en million eksemplarer på bare tre dager i Japan alene, og nå har det kommet internasjonale tall på bordet.

Mer spesifikt kan gamebiz.jp bekrefte at Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl har solgt minst seks millioner eksemplarer på tvers av begge versjoner, både digitalt og fysisk på bare én uke.

Det er meget imponerende, og spillene er dermed på vei til å bli blant årets bestselgende.