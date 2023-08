Pokémon Company brukte fan-musikk uten tillatelse

HQ

På Pokémon Presents denne uken fikk vi en ny titt på den kommende DLC-en til Pokémon Scarlet og Violet. I løpet av traileren hørte vi en interessant musikkbit mot slutten som ikke akkurat hørte hjemme i Gen 9-spillene.

I stedet var dette arrangementet laget av ND Music, som hevder at de ikke ble spurt om det var greit å bruke musikken deres i traileren. I et innlegg på Twitter skrev ND Music: "Jeg er veldig overrasket og ganske beæret over å høre utdrag av Area Zero-musikkarrangementet mitt i dagens Pokémon Presents DLC-trailer! Men, TPC, dere kunne jo ha spurt meg tidligere...?"

Det virker merkelig at The Pokémon Company bruker uoffisielt innhold i en offisiell trailer, selv om fanskapelsen var inspirert av Pokémon Scarlet og Violet. Det kommer sannsynligvis ikke til å komme noen offisiell uttalelse fra selskapet heller, men skulle det komme noen oppdateringer om dette, følg med for mer informasjon.