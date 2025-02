Pokémon Company-sjefen vil at Pokémon skal nå 100-årsjubileet Men han vet at for å nå den feiringen, må Pokémon forbli populært.

HQ I går var det Pokémon Day, en feiring av alt som har med lommemonstre å gjøre, og selv om dagens livestream kanskje lot litt igjen å ønske, har The Pokémon Company-sjef Tsunekazu Ishihara store planer for fremtiden til IP-en. I en samtale med BBC unngikk Ishihara å bekrefte noe om det kommende 30-årsjubileet for spillene, og valgte i stedet å snakke om den fjerne fremtiden. "Hvis vi fortsetter å fokusere på oppdraget vårt, kan Pokémon sannsynligvis fortsette til 50- eller 100-årsjubileet", sa han. "Men hvis vi blir selvtilfredse og følger strømmen, vil Pokémon gå nedoverbakke." Pokémon har mye å vinne på sin popularitet. Som et privat selskap har det lov til å fokusere utelukkende på Pokémon, men det betyr at hvis hypen rundt lommemonstrene dør ut, kan det få problemer. "Pokémon er det eneste vi gjør i Pokémon Company", sier Ishihara. "Så alt vi tjener på Pokémon blir reinvestert i Pokémon ... Vi kommer til å gå konkurs når Pokémon ikke lenger er populært, det tror jeg ikke [aksjonærene] ville likt." Pokémon er fortsatt utrolig populært den dag i dag, og kjærligheten til spillene og andre hobbyer har vokst gjennom generasjoner. Kanskje kommer det en dag da folk går over til noe annet, men vi kan ikke se for oss at det skjer med det første.