Pokémon Diamond- og Pokémon Pearl-remakene bekreftet

Ryktene om at Nintendo lager remaker av Pokémon Diamond/Pearl har gått i flere år allerede, men hva passer vel bedre enn å få dem først når serien fyller 25 år?

For som forventet ble remakene offisielt annonsert i dag. De heter Pokémon Brilliant Diamond og Pokémon Shining Pearl, og skal komme til Nintendo Switch i høst. Grunnen til at selv Nintendo kaller disse remaker er at disse ikke er simple oppussinger av klassikerne. Blant annet er presentasjonen mer chibi-aktig i skikkelig remaken av The Legend of Zelda: Link's Awakening-stil. Utenom det sier utviklerne i ILCA (Game Freak er blant annet opptatt med Pokémon Legends Arceus) at de vil forholde seg meget tro til originalene. Det gir mening siden Diamond/Pearl-sjefen Junichi Masuda deler lederansvaret for utviklingen med Yuichi Ueda fra ILCA. Kampene ser i alle fall ut til å være som før, så får vi se hvordan online-delen håndteres denne gangen senere i år.