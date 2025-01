Pokémon erklærer 2025 som Eevee-året

HQ

Selv om man aldri kan spå om fremtiden, har The Pokémon Company fått sin egen Espeon til å bruke Future Sight og fortelle oss at 2025 vil by på en overflod av Eevee. Evolusjons-Pokémonen blir ofte sett på som en sekundær maskot til Pikachu, som vist i utgivelsen av Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee, og det gir derfor mening hvorfor et helt år blir dedikert til denne Pokémonen.

Selvfølgelig er det ikke bare Eevee som får hovedfokuset, da alle Eeveel-versjonene også vil få mye kjærlighet. På Pokémon Center kan du allerede se starten på Eevee-året, med nye figurer som viser frem noen av Eeveel-versjonene. Flere figurer vil bli avslørt etter hvert, så hold øynene åpne.

Ellers har du de vanlige plysjfigurene, lekene, bøkene og mer som du kan kjøpe fra Pokémon Center. Vi er lovet mer i innlegget fra Pokémon, så forvent flere Eevee-sentrerte avsløringer i løpet av året.