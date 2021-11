Pokémon feirer 25-årsjubileum sammen med Converse

HQ

Som en del av feiringen av Pokémons 25-årsjubileum har et The Pokémon Company inngått et samarbeid med Converse for å skape en kolleksjon med sko og klær basert på de populære lommemonstrene. Kolleksjonen, som ble avslørt i en pressemelding, kommer til å inneholde en Pokémon X Converse Chuck Taylor All Star med bilder av Kanto-starterne Bulbasaur, Charmander og Squirtle, samt Pikachu, Meowth og Jigglypuff. Det vil også være dedikerte Jigglypuff- og Pikachu-sneakers tilgjengelig.

Videre slippes en Poké Ball-designet Chuck Taylor All Star, dekorert i pokéballens ikoniske røde og hvite farger hvor en Poké Ball til og med er sydd inn nære ankelen. ettersom dette samarbeidet også inkluderer en kolleksjon med klær, kan vi dessuten se frem mot en 25th Celebration-hettegenser, en Jigglypuff-crewneck, ulike t-skjorter og noen andre godbiter som ryggsekker og capser.

Alt dette vil lanseres via Converses hjemmeside og hos utvalgte forhandlere 10. desember.