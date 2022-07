Pokémon fra Nintendo 64 klart for Switch neste uke

HQ

Selv om vi har fått fantastiske spill som The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 og Banjo-Kazooie er det fortsatt noen elskede klassikere som ikke har tatt turen fra Nintendo 64 til Nintendo Switch Online + Expansion Pack enda, så å se Pokémon i overskriften gir nok mange ekstra høy puls. Dessverre er det ikke et av lommemonster-spillene folk flest har ønsket seg.

Det er Pokémon Puzzle League som blir en del av Nintendo Switch Online + Expansion Pack den 15. juli, så i stedet for turbaserte kamper kan du se frem til hjernetrim i skikkelig Tetris Attack-stil.