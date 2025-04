Pokémon Gen 10 ryktes å være eksklusivt til Nintendo Switch 2

HQ

Med en ny Nintendo-konsoll som kommer i sommer, håpet mange at Pokémon Presents-sendingen tidligere i år, eller til og med et av de mange Nintendo Direct -showene som fulgte, ville avsløre noe informasjon om hva fremtiden til Pokémon-franchisen holdt utover den mye omtalte Pokémon Legends: Z-A. Men det ble aldri tilfelle, noe som betyr at vi er som i mørket om Pokémon Gen 10 og eventuelle ytterligere remakes eller andre ideer som The Pokémon Company, Game Freak, og andre har i tankene.

Imidlertid har folkene i CentroLeaks, som er viden kjent for å rapportere om Pokémon-informasjon og rykter, kommet med et par ganske store påstander basert på neste generasjon av lommemonsterfranchisen.

Den første store avsløringen er at Gen 10 vil være eksklusivt for Nintendo Switch 2. Det vil ikke komme til den nåværende hybridkonsollen i det hele tatt, noe som betyr at det forhåpentligvis vil forbedre mange av de tekniske og ytelsesmessige ulempene som påvirket Pokémon Scarlet/Violet for en.

Ellers sies det at Gen 10 vil foregå i et nytt område som er basert på den greske øygruppen Kykladene, noe som betyr at vi bør være klare for en verden som har rikelig med åpent vann, mye sol og sand, og et stort geografisk område å overvinne også.

Det nevnes at spillet vil bli lansert neste år også, så kanskje vi kan forvente å høre mer om det under 2026 Pokémon Presents, eller kanskje til og med på et show før det.

Gleder du deg til Pokémon Gen 10?