Pokémon Go Fest vender tilbake til Paris, New Jersey og Osaka i år

HQ

Som forventet er Pokémon Go Fest tilbake i 2025, og for oss her i Europa må vi fly til Paris hvis vi vil ta del i festlighetene. Som bekreftet via Niantic, vil Pokémon Go Fest 2025 finne sted i Osaka, Japan, Jersey City, New Jersey, og Paris, Frankrike.

Den ankommer først Osaka 29. mai og varer frem til 1. juni. Deretter flyr festivalen til USA, hvor den vil være tilgjengelig i Jersey City fra 6. juni til 8. juni, før den til slutt hviler i Paris hvor du kan delta fra 13. til 15. juni.

Pokémon Go Fests er arrangementer der du og vennene dine kan samles med andre mobile lommemonsterfangere. Her kan dere trene, slåss, handle og mye mer, og i spillet vil det selvfølgelig også være noen spesielle bonuser.

Har du planer om å ta turen til Pokémon Go Fest?