Pokémon Go hadde sitt mest suksessfulle år i 2019

Da Pokémon Go ble lansert for en del år siden var spillets popularitet så intens at de fleste tenkte at dette momentumet aldri kunne beholdes av utvikleren Ninatic. Men de har motbevist dette ved å konstant introdusere nytt innhold, og dermed klart å fastholde spillernes interesse.

Det betyr at de gjennom årene har omsatt for ekstremt mye penger, og faktisk satte de rekord i 2019, hele tre år etter den originale lanseringen. Data fra Sensor Tower bekrefter nemlig at Pokémon Go har omsatt for hele 894 millioner dollar i løpet av 2019, som gjør det til spillets mest suksessfulle år hittil.

Størstedelen av omsetningen kommer fortsatt fra USA, som brukte hele 335 millioner dollar i løpet av året.

Noe tyder på at Pokémon Go vil fortsette å vokse.