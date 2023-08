Pokémon Go har blitt lastet ned over 678 millioner ganger siden lanseringen.

HQ

Hvis du noen gang har trengt et eksempel på hvor stor mobilspillbransjen er, er de nyeste dataene fra Pokémon Go et godt eksempel.

Dataselskapet Data.ai har publisert en rapport (takk, Gamesindustry.biz) som viser at Pokémon Go har blitt lastet ned hele 678 millioner ganger siden lanseringen i 2016. Det er nok til å gjøre det til det 18. mest nedlastede spillet gjennom tidene, og i forhold til andre spill er Tetris, som regnes som tidenes mest nedlastede videospill, solgt i over 520 millioner eksemplarer siden debuten på 80-tallet.

Når det gjelder hvem som laster ned Pokémon Go så mange ganger, sies det at USA er spillets største marked med 164 millioner nedlastinger, noe som gjør det til det fjerde mest nedlastede spillet noensinne i USA.