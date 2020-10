Pokémon GO møter gatefotball i Tsubasa+

Pokémon GO ble sluppet i 2016 og tok verden med storm, siden har flere andre valgt å satse på dette AR-konseptet, og i dag kan du samle Harry Potter-skapninger på skolegården og snart bekjempe monstre i byen som en urban Witcher.

Alle disse spillene bygger dog på overnaturlige eller urealistiske temaer, og der tilbyr kommende Tsubasa+ et litt mer jordnært tema. Her er det nemlig gatefotball som gjelder, og hvordan det fungerer får vi nå se i en kort trailer. En kul detalj er at tidligere Barcelona-midtbanespiller Andrés Iniesta er ambassadør for spillet. Iniesta spiller for øyeblikket for den japanske klubben Vissel Kobe, som jo er passende i dette tilfellet.

Om du liker Tsubasa, AR-konseptet og gatefotball burde du virkelig sjekke det ut.