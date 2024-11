Pokémon Go-spillere har trent opp en AI-modell som reiser over hele verden

HQ

Niantic, utvikleren bak Pokémon Go, har avslørt at brukerne har bidratt til å skape en AI-modell. Large Geospatial Model, som den kalles, er designet for å kunne ferdes i den fysiske verden.

Den har brukt spillernes data på en lignende måte som ChatGPT bruker store mengder tekst, ifølge et blogginnlegg fra Niantic. Men i stedet for å lære språk, vil modellen i stedet "gjøre datamaskiner i stand til ikke bare å oppfatte og forstå fysiske rom, men også å samhandle med dem på nye måter, noe som utgjør en kritisk komponent i AR-briller og andre felt, inkludert robotteknologi, innholdsskaping og autonome systemer."

Selv om det kanskje bare er designet for smarte briller, robotikk og lignende felt, er noen bekymret for at det kan brukes til militære applikasjoner. Niantic har selvsagt ingen intensjoner om å bruke modellen til slike formål nå, men ønsker i stedet å skape en modell for å ferdes i verden.