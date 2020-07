Pokémon Go-skaperne jobber på Catan-spill til mobil

Du ser på Annonser

Selv om det er noen år siden Pokémon Go kom ut er det faktisk fortsatt mange spillere som jevnlig går på jakt etter Pokémon i den virkelige verden. I mellomtiden har utviklerne fra Niiantic som kjent også utgitt Harry Potter: Wizards Unite, som går ut på mye av det samme, og nå vet vi mer om Niantics neste prosjekt.

Via prosjektets nye hjemmeside har det kommet frem at Niantic for øyeblikket jobber på et spill basert på brettspillet Catan. Niantics versjon vil bære navnet Catan: World Explorers, og her er det enda en gang snakk om et MMO-spill basert på Augmented Reality. Angivelig blir verdenen forvandlet til et stort virtuelt Catan-brettspill, hvor man skal gå på jakt etter materialer men kan bruke til å bygge eller handle med.

Det har enda ikke fått noen lanseringsdato, men hjemmesida forteller at en beta-utgave kommer veldig snart. Hva synes du om ideen?