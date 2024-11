Pokémon Horizons: The Series å vise sin andre sesong i Storbritannia i januar

HQ

Hvis du har fulgt Pokémon Horizons: The Series, animasjonsserien som utforsker lommemonstrenes verden fra perspektivet til en ny duo nå som Ash Ketchum endelig har blitt en Pokémon Master og trukket seg tilbake fra rampelyset, lurer du kanskje på når du kan få med deg den andre sesongen av animeen.

For de i Storbritannia har vi noen gode nyheter i og med at oppfølgeren av episoder vil begynne å sendes fra og med januar, nok en gang på BBC iPlayer. Vi har ikke en fast utgivelsesdato å gå på ennå, men vi har en teaser-trailer og en synopsis å gape over. Du kan se det nedenfor.

Synopsis: "Eventyret fortsetter for Liko og Roy mens de reiser verden rundt på jakt etter de gjenværende seks helte-Pokémon og det legendariske landet Laqua. Men for å vokse som Pokémon-trenere venter en ny utfordring - Tera-trening! På sin reise gjennom Paldea må Liko, Roy og Dot finpusse sine Terastallization-ferdigheter og kjempe mot regionens mektige Gym Leaders. Deretter fortsetter Liko, Roy og resten av Rising Volt Tacklers jakten på de seks heltene, inkludert den svarte Rayquaza, mens både de og Oppdagelsesreisende kappes om å avdekke hemmelighetene bak Terapagos og endelig finne veien som vil føre dem til Laqua."