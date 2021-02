Pokémon Legends Arceus er visst Breath of the Wild-inspirert

Mange har lurt på hva Game Freak, studioet som står bak hovedspillene i Pokémon-serien, jobber med i disse dager, og endelig vet vi det spennende svaret.

Spillet heter Pokémon Legends Arceus, og det virker som om vi endelig får et skikkelig åpent lommemonster-spill i nærmest The Legend of Zelda: Breath of the Wild-stil. Her får vi utforske tredimensjonale omgivelser og prøve å fange lommemonstre i sanntid uten å gå inn i kamper i en langt eldre utgave av Sinnoh-regionen. Selve kampene ser uansett ut til å fortsatt være turbaserte og låst til fastsatte steder, så vi får se akkurat hvor annerledes dette spillet blir når det kommer til Switch i starten av 2022.