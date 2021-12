Pokémon Legends Arceus introduserer Diamond- og Pearl-klaner

HQ

I disse dager koser mange seg med Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, og det viser seg at det blir diamanter og perler i januar også.

Game Freak har gitt oss en ny trailer fra Pokémon Legends Arceus som viser noen av de nye personene vi skal få bli kjent med i spillet. Nærmere bestemt blir vi introdusert for de to klanene kalt Diamond Clan og Pearl Clan, samt et par av kjøpmennene som trasker rundt. I tillegg gjentar utviklerne at alle som har lagringsfiler for remakene på konsollen vil få et moderne Team Galatic-set og et oppdrag som vil avsluttes med en kamp mot selveste Darkrai.

