Pokèmon, Mario Kart og Elden Ring har solgt mest i Norge

Norske spillere har og fortsetter å være ekstremt glade i Nintendo, noe som ofte fører til at Mario og kompani ofte topper salgslistene. 2022 blir tydeligvis ikke et unntak.

Nå som vi har kommet godt over halvveis i året avslører GfK Entertainment hvilke spill som har solgt flest fysiske eksemplarer i 19 europeiske land mellom den 1. januar og 1. juli, og vi skiller oss betraktelig fra de over dammen. For det er Pokémon Legends Arceus som har vært det bestselgende spillet så langt her til lands, samtidig som at Mario Kart 8 Deluxe atter en gang inntar andreplassen. På tredjeplass finner vi selvsagt Elden Ring.

Resten av Europa har tydeligvis skaffet seg Mario Kart på Switch allerede, for om vi samler alle de 19 landene er det fortsatt Pokémon Legends Arceus som leder, men deretter kommer Horizon Forbidden West og FIFA 22.

Til slutt er det interessant å merke seg hvilke land som skiller seg litt ut fra mengden. For eksempel er Østerrike det eneste landet hvor Mario Party Superstars havner blant topp tre, Frankrike er spesielle med Nintendo Switch Sports på tredjeplass, Russland med Cyberpunk 2077 på første og Slovakia med NHL 22 på tredje.

