Pokémon med Japansk tale i vesten for første gang

Pokémon-TV-serien har vært tilgjengelig på både norsk og engelsk i over 20 år, men med lanseringen av film 22, "Mewtwo Slår Tilbake - Evolution", har vesten for første gang mulighet til å se noe av serien med originalt lydspor. På Netflix kan man nemlig nå se filmen med japansk tale. Dessverre er åpningssangen byttet ut med den engelske, et cover av den første engelske tema-sangen, men dette er likevel bevegelse i riktig retning for Pokémon-fans. Nå kan man endelig bli kjent med Satoshi, Kasumi og Takeshi, og ikke bare Ash, Misty og Brock!

Film 22 i Pokémon-serien er en ny versjon av den alle første filmen. På engelsk er skuespillerne så å si komplett byttet ut siden den gang, men på norsk er filmen fylt av mange av de samme skuespillerne som i original-filmen: Nils-Martin Crawfurd spiller Ash, Anine Kruse spiller Misty, Eirik Espolin Johnson returnerer som Brock, en rolle han ikke har spilt siden Erik Skøld tok over for mange år siden, Lena Meieran som Jessie og Tommy Karlsen som Meowth!