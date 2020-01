Pokémon: Mewtwo Strikes Back kommer til Netflix

Den første Pokémon-filmen, Pokémon: The First Movie, tok Norge med storm for tjue år siden, så da det ble klart at vi ville få en CGI-remake ble nok mange meget spente. Dessverre kom den bare til Asia i fjor, men vi trenger heldigvis ikke å vente lenge før den engelske utgaven kommer.

Netflix kan nemlig avsløre at de har skaffet seg rettighetene til filmen kalt Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, og at den blir tilgjengelig med engelsk tale den 27. februar. Siden dette selvsagt er litt lenge å vente har de også gitt oss den første engelske traileren som gir en smakebit på hva vi har i vente neste måned.