Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX annonsert

Det er ikke akkurat mangel på ønsker om remaker av ulike Pokémon-spill, men jeg tror ærlig talt ikke at dagens annonsering var øverst på ønskelisten.

Nintendo har slått seg sammen med Spike Chunsoft for å lage en remake av Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team og Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team, men denne gangen samler de spillene i det som i kjent Nintendo-stil kalles Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Dermed vil vi atter en gang få ta en personlighetstest og bli til en av skapningene vi ofte bare får jakte på og kommandere når denne remaken lanseres den 6. mars. Vi kan også glede oss til noen nyvinninger. Denne nye utgaven vil for eksempel gi oss muligheten til å gjøre slik at figuren vår beveger seg eller angriper automatisk, noe som høres ut som flotte funksjoner for helt nye spillere. Om det fortsatt blir for utfordrende er det greit at man også kan ha flere lommemonstre med på turen, så du trenger ikke å frykte stort med mindre alle av de maks åtte "dør".

Du trenger faktisk ikke å vente i to måneder før du får prøve dette selv heller, for en demo vil bli tilgjengelig klokken 22 i kveld.