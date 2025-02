Pokémon Presents bekreftet for 27. februar Vi har lenge gjettet at det ville komme en gave for å feire Pokémon-dagen, og nå er den her.

HQ Pokémon Company har bekreftet at som en del av feiringen av Pokémon-dagen, vil vi også få en Pokémon Presents-livestream, som finner sted den 27. januar. Strømmen vil gå kl. 23:00 lokal tid i Japan, noe som er fint for oss europeere, ettersom vi vil se strømmen fra kl. 14:00 GMT/15:00 CET. Ingenting er offisielt bekreftet for strømmingen, bortsett fra det faktum at den kommer, så vi kan fritt spekulere i hva vi kan få se neste uke. Forventningene er selvfølgelig høye til Pokémon Legends: Z-A, som etter planen skal lanseres i år. Det vil sannsynligvis også komme oppdateringer av andre allerede eksisterende Pokémon-spill, i tillegg til muligheten for noen overraskende avsløringer. Kanskje en ny versjon av Gen 5?