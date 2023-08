Pokémon Presents bekreftet til 8. august

HQ

Pokémon har annonsert en offisielt Pokémon Presents Showcase for klokken 15 den 8. august

Presentasjonen vil vare i 35 minutter og gi oss det siste nye om alt som har med Pokémon å gjøre. Sannsynligvis blir det oppdateringer om Pokémon Unite, Pokémon GO, Pokémon Masters EX og en rekke andre oppdateringer, i tillegg til forhåpentligvis noen nye bilder eller mer informasjon om de kommende DLC-ene til Pokémon Scarlet og Violet.

Vi rapporterte om spekulasjonene om at en Pokémon Presents ville komme neste uke på mandag, der det også ble antatt at det var sannsynlig at noen Detective Pikachu-detaljer også kunne komme med. Det finnes andre muligheter for hva som kan være med på denne presentasjonen, men det ovennevnte virker mest sannsynlig. Hvis vi virkelig får se noen nye titler, håper vi imidlertid på noe om kommende Gen 5-prosjekter, ettersom rykter om remakes og et Legends: Arceus-lignende spill har versert en stund.

Hva håper du å se på Pokémon Presents?