Pokémon Red- og Green-musikken kan nå strømmes gratis

De originale lydsporene for Pokémon Red og Green har blitt gjort tilgjengelig på det offisielle Pokémon Sound Library-nettstedet. Dette nettstedet er imidlertid for tiden regionlåst til Asia.

Dette betyr at du enten trenger en VPN for å få tilgang til de 45 sporene fra spillene, eller du kan hoppe over til den japanske Pokémon-kanalen på YouTube, der alle sporene er slått sammen til en video.

Pokémon Company skal være vert for en sending senere i dag hvor vi vil finne ut mer om fremtiden til Pokémon. Med Red- og Green-musikken plutselig tilgjengelig, er det mange fans som tar dette som et tegn på at vi får nyversjoner av disse spillene.

Lytt til Pokémon Red- og Green-musikken her.