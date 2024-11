Pokémon Scarlet og Violet er seriens bestselgende spill i Japan

HQ

Selv om Pokémon-serien er populær over hele verden, har spillene aldri klart å overgå de originale versjonene av Rød og Grønn i Japan. Salget har vært sterkt for hver nye generasjon, men frem til nå har ingenting kunnet vippe originalene av pinnen.

Så kommer Pokémon Scarlet og Violet, som ifølge Famitsu har passert 8,3 millioner solgte eksemplarer i Japan. Dette gjør dem til de bestselgende spillene i serien i Japan, og avslutter dermed en 28 år lang regjeringstid.

På den globale rangeringen kommer paret på fjerdeplass, med et totalt salgstall på 25,69 millioner enheter per september i år. Dette er likevel en imponerende prestasjon, og viser at Pokémon-spillene fortsatt selger godt, til tross for tekniske begrensninger.