Pokémon Scarlet og Violet har solgt 10 millioner eksemplarer

Jeg er av typen som bare klør meg i hodet når folk på sosiale medier, Discorden vår og hva det måtte være hypet opp Pokémon Scarlet/Violet. Dette selv om mange har kritisert Game Freak for å ligge på latsiden både når det kommer til endringer i serien og det tekniske, men jeg er uten tvil en av få som synes det da er rart å åpne lommeboken.

Nintendo forteller nemlig at Pokémon Scarlet og Pokémon Violet til sammen solgte over 10 millioner eksemplarer de første tre dagene på markedet. Dette betyr at spillene hadde den beste lanseringen på en Nintendo-konsoll noen gang. Ekstremt imponerende og tankevekkende med tanke på at de da har slått Wii Sports, Super Mario 64 og alle andre storheter på en Nintendo-maskin.